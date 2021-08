5 Impf-Mythen im Mediziner-Check

1. Die Inhaltsstoffe sind schädlich und die Impfung nicht genug erforscht.

Nein, sie sind alle bekannt und erprobt. Die Impfstoffe wurden mit einer hohen Effizienz millionenfach verimpft und haben nur geringe Nebenwirkungen hervorgerufen. Impfreaktionen sind normal, denn das zeigt, dass der Körper reagiert. Ohne ausreichende Forschung würde ein Impfstoff nicht zugelassen werden. Der Grund, weshalb das bei den Covid-Impfstoffen so schnell ging, ist die enorme Summe an Geld, die dafür in die Hand genommen wurde und die parallele Zulassung zur Entwicklung .