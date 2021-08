Jeder vierte Infizierte in Salzburg ist unter 20

In 80 von 119 Gemeinden zumindest ein Fall

In 80 der 119 Gemeinden gibt es zumindest einen aktiven Corona-Fall. Rund 1.300 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt. Seit Beginn der Pandemie sind 589 Personen in Salzburg in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.