CarinthiJA: Blick in die Vergangenheit

Ausstellungen & Wandercontainer

Am 27. August wird die Ausstellung „Fragmente“ mit den Künstlern Rosa Gasteiger, Jan Puinbroek und Reinhard Hohenwarter im Architekturhaus eröffnet. Im Lippitzbacher Museum am Bach findet am 28. August (11 Uhr) der letzte „Runde Tisch“ zum Thema der freien Wahl(en) statt.