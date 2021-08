Soldatin teilte an Kameraden Cannabis-Törtchen aus

Ein kanadisches Militärgericht hat eine Soldatin für schuldig befunden, ihren Kollegen mit Cannabis versehene Cupcakes serviert zu haben. Die Frau sei für die Kantine zuständig gewesen und habe im Juli 2018 in der Militärbasis Gagetown in der Provinz New Brunswick die Törtchen gebacken und verteilt. Sie habe den Soldaten, die an einer Militärübung teilnahmen, nichts von dem Cannabis gesagt - diese mussten in der Folge eine Übung abbrechen, weil sie sich unwohl fühlten.