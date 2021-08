Experten warnen: Hitze lässt Unfallgefahr steigen

Die zunehmenden Hitzewellen in Europa mit immer höheren Temperaturen machen auch Österreich zu schaffen. 13 der 15 wärmsten Jahre seit Messbeginn waren in den 2000er-Jahren. Damit einher geht auch eine signifikant höhere Zahl von Verkehrsunfällen mit Todesfolge an Hitzetagen, wie Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV), am Donnerstag erklärte.