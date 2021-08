Juwelier-Überfall in Wien: Foto veröffentlicht

Zutritt zum Juweliergeschäft in der Spiegelgasse verschafft hatte sich das Duo mit einem Schraubendreher. Der Grund: Das Geschäft wird nur nach Anläuten geöffnet, weshalb die Männer die Türe aufzwängten. Im Verkaufsraum bedrohte einer der Täter den Mitarbeiter dann mit einer silberfarbenen Schusswaffe, während der andere diverse Schmuckstücke an sich nahm. Danach ergriffen beide die Flucht, einer der Männer zu Fuß, der andere in einem Taxi.