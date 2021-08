Juwelier in Wiener City überfallen: Fahndung läuft

Um 11.25 Uhr verschafften sich die beiden Unbekannten mit einem Schraubendreher Zugang zum Juweliergeschäft in der Inneren Stadt. Während einer der Täter die anwesenden Mitarbeiter mit einem silbernen Revolver bedrohte, packte der andere diverse Wertgegenstände ein. Die beiden flüchteten anschließend in Richtung Graben, einer stieg laut Zeugen in ein schwarzes Taxi und fuhr damit davon. Der andere dürfte weiter zu Fuß geflüchtet sein.