Holzhaus begann plötzlich zu brennen

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch bemerkte ein Nachbar den Brand eines Holzhauses in St. Oswald bei Plankenwarth. Über die Landesleitzentrale Florian Steiermark wurden um 4.36 Uhr die Feuerwehren St. Oswald-St. Bartholomä und Eisbach Rein sowie die Betriebsfeuerwehr Sappi mit der Teleskopbühne laut Alarmplan alarmiert.