Polizistin Kaffee ins Gesicht geschüttet - Prozess

Sie fühlte sich ungerecht behandelt, weil die Beamten sie aufgefordert hatten, sich auszuweisen. „Das war völlig überzogen“, war sich die Angeklagte bei der Verhandlung am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht sicher. Sie habe sich doch nur bei einer Verkehrskontrolle an einer Tankstelle eingemischt, habe wissen wollen, was vor sich gehe.