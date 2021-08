Mühlviertlerin sagt nicht nur Keimen den Kampf an

Mit der im April des Vorjahres gegründeten Marke „Beyond Resilience“ erobert die 33-Jährige aus Lacken den Kosmetikmarkt, kreierte dabei im ersten Schritt ein Desinfektionsmittel, das in acht verschiedenen Duftrichtungen daherkommt und auch noch pflegt. „Eine Aromatherapie to go“, sagt Pernsteiner, die nach ihrem Wirtschafts-Studium an der Kepler-Uni in Linz ein Doktoratsstudium in St. Gallen anpackte, in der Schweiz auch den Lehrstuhl für Behavioral Accounting, also verhaltensorientiertes Rechnungswesen, mit aufbaute.