Laster sorgen im Zentrum von St. Andrä für Lärm

Kein Geld vorhanden

Das hat bereits ihr Vorgänger Peter Stauber verfolgt. Die Antwort des Landes war: „Dafür ist kein Geld vorhanden.“ Knauder fordert als erste Lösung eine 30er-Zone durch das gesamte Zentrum. „Mautflüchtlinge und Durchzugsverkehr sollen auf die Autobahn zurück“, so Amtsleiter Robert Astner. In der mittlerweile dritten Resolution an die Verkehrsabteilung des Landes wird der Bau einer Umfahrung oder die Untertunnelung gefordert. Ebenso seien mehr Schwerpunktkontrollen durch die Exekutive gewünscht. Laut Bezirkspolizeichef Peter Hauser sind derzeit fünf Beamte im Tal für derartige Kontrollen abgestellt: „Die Männer sind im gesamten Bezirk unterwegs, Schwerpunktaktionen gibt es laufend.“