Salzburgerin rettete ihr Leben dank Latsche

Eine 54 Jahre alte Salzburgerin ist am Dienstag bei einer Bergwanderung mit ihrem Mann in den Karawanken verunglückt. Laut Polizei rutschte die Frau knapp unterhalb des Gipfels der 2.127 Meter hohen Vellacher Baba in der Gemeinde Zell Pfarre (Bezirk Klagenfurt-Land) aus und rund 30 Meter ab. Unmittelbar vor einem 300 Meter tiefen Abgrund erwischte die Frau eine Latsche, an der sie sich festhalten und den Absturz verhindern konnte. Sie wurde verletzt ins Spital geflogen.