Zugführer ließ 12-Jährige am Bahnsteig zurück

„Es ist eine absolute Frechheit“, ärgert sich Klaus E. Der Vater der 12-jährigen Schülerin ist fassungslos. „Wie kann das der Zugführer nicht mitbekommen?“ Seine Tochter wollte Montagfrüh die Bahn in Richtung Feriencamp in Amstetten besteigen, als sich die für die Familie unfassbaren Szenen abspielten. Nachdem der Zug am Bahnsteig in Hausmening eingefahren war, winkte die bereits im Waggon befindliche Betreuerin der 12-Jährigen, sie solle zur restlichen Schülergruppe im ersten Abteil zusteigen. Vor der entsprechenden Tür angekommen, schloss sich diese plötzlich.