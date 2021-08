Naomi Osaka bricht weinend Pressekonferenz ab!

Osaka hatte vor Olympia in Tokio knapp zwei Monate lang auf Turniere verzichtet. Zunächst hatte sich die Australian-Open-Siegerin bei den French Open in Paris dazu entschlossen, keine Medientermine wahrzunehmen. Nach ihrem Paris-Sieg in der ersten Runde hatte sie zurückgezogen und öffentlich gemacht, unter Depressionsphasen zu leiden. Bei den Sommerspielen in Tokio war sie überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Das Turnier in Cincinnati ist mit einem Gesamt-Preisgeld von mehr als 1,8 Millionen US-Dollar dotiert.