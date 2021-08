Deutscher Außenminister gibt „Fehleinschätzung“ zu

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan Fehler eingestanden. Die Bundesregierung habe diese Entwicklung nicht so vorhergesehen. „Es gebietet die Ehrlichkeit, das in aller Form so einzugestehen“, zeigte sich Maas erschüttert von den „außerordentlich schmerzhaften“ Bildern aus Kabul. Deutschland will nun mehr Menschen aus dem Krisengebiet aufnehmen.