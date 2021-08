Sattelzug stürzte mit Zitronensäure an Bord um

Zu einem kniffligen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau im Bezirk Zwettl im Waldviertel am Montagvormittag alarmiert: Ein Sattelschlepper, der mit Zitronensaftkonzentrat in Pulverform und in großen Behältnissen, sogenannten Big Packs, beladen war ,stürzte in den Graben. Dabei trat auch Dieseltreibstoff aus, welchen die Florianis rasch binden und damit sichern konnten.