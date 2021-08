„Österreich soll stolz auf David Alaba sein!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Themen diesmal bei Peter Moizi und Michael Fally: der MotoGP in Spielberg, David Alabas Debüt bei Real Madrid (Moizi: „Österreich soll stolz sein auf einen Fußball-Botschafter wie Alaba, so viele haben wir in dieser Kategorie nicht“), der FC Barcelona, Yusuf Demir, Didi Kühbauer, Peter Pacult, Lionel Messi, Gerd Müller und Dominic Thiem.