Zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Sturm in Nacht

Sturmwarnungen auf Seen

Die Landeswarnzentrale im oö. Landesfeuerwehrkommando musste die Sturmwarnanlagen auf verschiedenen. Seen aktivieren bzw. lief auf Hochtouren, um die große Zahl an einlangenden Feuerwehrnotrufe zu bearbeiten. Unterstützt wurde sie dabei durch die Bezirkswarnstellen.