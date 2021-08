„Schöne Madonna“ ist zurück in Mariapfarr

Das Jahrhunderte alte Original ist im Cleveland Museum of Art im US-Bundesstaat Ohio zu sehen. Um 1390 soll die „Schöne Madonna“ allerdings in der Kirche von Mariapfarr gestanden sein. Danach galt die steinerne Marienstatue lange als verschollen – ehe sie ein Mariapfarrer Lehrer 1969 während einer Studienreise in eben jenem US-amerikanischen Museum wieder entdecken konnte. Wie es die Statue nach Amerika geschafft hat? Ein US-Soldat dürfte die Madonna nach den Kriegswirren 1946 gefunden haben und in seiner Heimat verkauft haben.