„Klares Handspiel“ - WAC verzweifelt wegen VAR

Der WAC und die WSG waren vergangene Saison beide in der Meistergruppe vertreten, der Start in die neue Spielzeit verlief bisher aber holprig. Die Wolfsberger mit ihrem neuen Trainer Robin Dutt sind bisher noch nicht auf Touren gekommen, sowohl hinten wie vorne stottert der Motor. „Wir brauchen sehr, sehr viele Chancen. Und in der Verteidigung, das muss man leider sagen, lassen wir momentan sehr einfache Torchancen zu. Hinten haben wir schon ein Problem“, brachte Dutt die Schwierigkeiten in seinem Team auf den Punkt.