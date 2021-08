Zivilschutzalarm: Mure ging ab - Häuser evakuiert

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See hat in der Nacht eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. Grund sei die Gefahr einer möglichen Überflutung in der Gemeinde Wald für die Bereiche Bahnhof, Vorderkrimml, Lahnsiedlung und Walder Boden, hieß es in einer Aussendung der Landeskorrespondenz. Die Bezirkshauptmannschaft ersuchte alle betroffenen Personen dringend, nach Möglichkeit Schutz in höheren Gebäudeteilen zu suchen.