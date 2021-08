Mit Drohnen den Borkenkäfer aus der Luft bekämpfen

Etwa 150 bis 200 Hektar Wald fliegt Dominic Rindler, Betriebsleiter der WGI, derzeit jeden Tag mit der Drohne ab. Normalerweise sind es rund 70 Hektar pro Flug. Von oben erhält er einen genauen Überblick, ob und in welchem Ausmaß Bäume in einem bestimmten Abschnitt vom Borkenkäfer befallen sind. Vor dem Flug werden in Abstimmung mit der Bezirksforstinspektion Lienz (BFI) die Gebiete kartiert und die Flüge am Computer geplant: „Die Drohne fliegt nach einem festgelegten Raster und einer festgelegten Höhe automatisch das Gebiet ab“, sagt Rindler.