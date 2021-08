Borkenkäfer bedroht die Schutzwälder in Osttirol

Die Sturm- und Schneebrüche der vergangenen Jahre sind die Hauptgründe, warum sich der kleine Waldschädling in Osttirol in großem Stil ausbreitet. Borkenkäfer befallen gesunde Bäume und legen ihre Eier unter der Rinde ab. Der Fraß der Larven bringt die Bäume zum Absterben. Liegt Schadholz in den Wäldern, sorgt das dafür, dass sich der Schädling schneller vermehrt.