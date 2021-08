Das ist der neue „Kevin - Allein zu Haus“

Archie Yates, zwölf Jahre jung, war schon in „Jojo Rabbit“ auf der großen Leinwand zu sehen. In „Home Sweet Home Alone“ spielt er Max Mercer, der zurückgelassen wurde, während seine Familie die Feiertage in Japan verbringt. Als ein Ehepaar das Haus der Familie Mercer ins Visier nimmt, um ein unbezahlbares Erbstück zu stehlen, liegt es an Max, es vor den Eindringlingen zu schützen ...