Frau heiratet mutmaßlichen Mörder ihres Bruders

Als Brian McGary im Jahr 1989 mit einer Stichwunde und einer Schusswunde in seinem Schlafzimmer aufgefunden wurde, fiel der Verdacht auf John Tiedjen, ein Freund und Mitbewohner des Mordopfers. Sein Fingerabdruck soll US-Medien zufolge auf der Tatwaffe gefunden worden sein: Tiedjen legte nach einem Verhör ein Geständnis ab, in dem er zugab, dass er McGary in Notwehr erschossen hätte.