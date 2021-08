Frau mit Auto abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

Gegen 14.55 Uhr lenkte eine 56-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ihr Auto auf der Grazer Wiener Straße in Richtung Süden. Als ein Unbekannter seinen Pkw von der rechten Fahrbahn immer weiter in Richtung der Obersteirerin lenkte, musste diese auf den Grünstreifen ausweichen und prallte in Folge gegen eine Straßenlaterne.