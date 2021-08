Salzburg ist Musterschüler bei Lehre mit Matura

Hohe regionale Dichte

Das BFI Salzburg startet im kommenden Herbst wieder mit neuen Lehrgängen im gesamten Bundesland. An insgesamt acht Standorten in Salzburg, Flachgau, Tennengau, Pongau und Pinzgau bietet sich Salzburger Lehrlingen die Möglichkeit, das kostenlose Ausbildungsmodell in der Nähe ihres Wohnorts bzw. ihrer Arbeitsstätte in Anspruch zu nehmen.