Relaxte Alpakas und neue Gourmetkreationen

Wo Alpakas grasen und freche Eichhörnchen sich ihre pelzigen Bäuche mit Nüssen vollschlagen, da fühlen sich auch die Urlauber tierisch wohl. Kaum ein Ort ist an einem sonnigen Tag idyllischer als das Bergdorf Lech. Auch wenn die internationalen Gäste immer noch Mangelware sind, so haben die Touristen aus der Region umso mehr Gefallen am Urlaub in den Bergen gefunden.