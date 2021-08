Plesiutschnig/Schützenhöfer: „Wollen noch mehr“

Klar, die Gegnerinnen haben schlau gespielt, Kathi und Lena nicht alles erwischt - aber das machte am Ende trotz der kurzen Enttäuschung auch gar nicht so viel aus. „Wir werden uns ab sofort wieder auf unsere Stärken konzentrieren, wollen hier noch einiges abliefern.“



Noch vieles möglich

Das haben sie ja bereits zum Auftakt eben gegen die Tschechinnen gezeigt. Aber selbst da war Luft nach oben. „Da mussten wir uns in diesem Kessel erst an die Flugbahn des Balls gewöhnen. Wir können noch viel besser spielen. Aber in diesem megageilen Stadion können wir jederzeit noch zulegen - mit diesen Fans im Rücken ist sehr viel möglich.“ Und das soll heute weitergehen.