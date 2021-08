Rapid-Kolumne: Hitze nicht zum Thema machen

Urlaubsstimmung, obwohl die Spieler statt im Anzug mit kurzen Hosen und Polo reisen durften, darf heute nicht aufkommen. Obwohl man am Meer, umringt von Touristen (und rund 50 mitgereisten Rapid-Fans, 20 davon machten schon beim Abschlusstraining Stimmung) und Pool-Landschaften, logiert. Aktivieren und akklimatisieren ist die Aufgabe. Flip-Flops und Badehosen mussten zu Hause bleiben. Die Klimaanlagen sollen auch nur aufgedreht werden, wenn kein Spieler am Zimmer ist. „Das machen wir aber immer so“, erzählt Rapids Doc Thomas Balzer. „Die Burschen sind jung und fit, das wird kein Problem. Ich wüsste auch nicht, wie man diese Bedingungen im Vorhinein simulieren sollte. Sie müssen einfach viel trinken. In Wien hat es auch oft 30 Grad.“ So wie heute beim Anpfiff.