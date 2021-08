Räuber nach Tankstellenüberfall auf der Flucht

Bange Momente erlebte in der Nacht auf Mittwoch die junge Angestellte einer 24-Stunden-Tankstelle in Vorarlberg. In den frühen Morgenstunden wurde sie von einem bislang Unbekannten überfallen und bedroht. Der Täter, der ein auffälliges Tattoo am linken Handgelenk trägt, konnte vorerst unerkannt fliehen.