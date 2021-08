Junge Bullen-Akademiker vor großer Prüfung

Nach der coronabedingten Absage findet das Turnier heuer wieder in der Akademie in Liefering statt. Die Bullen jagen dabei nach 2011, 2014 und 2015 ihren vierten Titel und dürfen sich auch Chancen auf diesen ausrechnen. „Ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Rolle spielen werden, vor allem, wenn unsere Truppe befreit drauflosspielt“, weiß Coach Daniel Beichler. Sein Team trifft zum Auftakt in Gruppe A auf MTK Budapest, danach auf Grashoppers Zürich, Sparta Prag und den großen FC Bayern München.