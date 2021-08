Kein Mund- und Nasenschutz: Frau drehte durch

Am 11. August 2021 gegen 15.40 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit der Straßenbahn in Linz stadteinwärts. Die Frau wurde gebeten, die Straßenbahn zu verlassen, da sie keinen Mund- und Nasenschutz trug. Außerhalb der Straßenbahn, in der Nähe der Goethekreuzung, wurde ihr der Grund der Kontrolle von den einschreitenden Beamten erklärt.