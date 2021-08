Impfen ohne Termin: 47.000 mit Aktionen erreicht

Zulauf besonders in Lugner City groß

Fast 1100 Impfwillige zählte man ebenfalls seit vergangenem Mittwoch in den Einkaufszentren Lugner City, im Auhof Center und im Riverside. Am meisten Zulauf gab es in der Lugner City - 700 Menschen ließen sich dort seither impfen. In den insgesamt ein Dutzend Impfboxen, die über die Stadt verteilt sind, haben sich seit Anfang Juli 7500 Wiener zu einer Impfung bereiterklärt.