Grazer Flughafen droht neuerliche „Bruchlandung“

Wiederaufnahme von München und Stuttgart

Für den dafür nötigen Aufwind soll die Wiederaufnahme der Verbindungen nach Stuttgart (13. September mit Eurowings) und München (ab 1. Oktober mit Lufthansa) sorgen. Dass man die Steiermark in naher Zukunft an neue Liniendestinationen anbindet, scheint in Zeiten wie diesen illusorisch. „Das ist ein Zukunftsprojekt. Priorität hat es, jene Destinationen zurückzubringen, die wir schon gehabt haben“, ist Grimus ehrlich. Diesbezüglich sei er auch mit Turkish Airlines (Istanbul) in Gesprächen. „Aber das wird frühestens im nächsten Sommer spruchreif.“