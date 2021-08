844.900 Corona-Impfungen in Tirol durchgeführt

Neben der Zusammenlegung der Zentren Kufstein, Kitzbühel und Kundl auf den Standort Wörgl übersiedelt auch das Impfzentrum Innsbruck an einen neuen Standort und wird künftig vom Land Tirol betrieben. „Der bisherige Standort in der Messehalle wird im Herbst wieder für Veranstaltungen benötigt. Wir siedeln fristgerecht in neue Räumlichkeiten in der Bachlechnerstraße um und stellen die notwendige Impf-Infrastruktur für Innsbruck und Innsbruck-Land somit auch künftig sicher“, so Gesundheitsdirektor Thomas Pollak.