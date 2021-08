Freund fand Leiche von Britin in den Pyrenäen

Traurige Gewissheit im Vermissten-Drama um eine britische Wanderin: Monate nach dem Verschwinden von Esther Dingley in den Pyrenäen hat nun ausgerechnet ihr Lebensgefährte selbst die sterblichen Überreste der 37-Jährigen entdeckt. Daniel Colegate habe in der gebirgigen spanisch-französischen Grenzregion auch Teile ihrer Ausrüstung gefunden, teilte die britische Organisation LBT Global, die bei der Suche nach Vermissten hilft, am Dienstag mit.