In Arlbergtunnel auf Gegenfahrbahn geraten

Leicht verletzt wurde ein Pkw-Lenker bei einem Unfall am Dienstagmittag im Arlbergtunnel. Der Deutsche war in den Gegenverkehr geraten und dort gegen den Lkw eines Urkainers gekracht. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.