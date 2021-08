Christina Applegate leidet an Multipler Sklerose

Brustkrebs erfolgreich bekämpft

Es ist nicht die erste schreckliche Diagnose, die Applegate verkraften muss. 2008 wurde bei der Schauspielerin, die zuletzt in der Netflix-Serie „Dead to Me“ zu sehen war, Brustkrebs festgestellt. Damals entschied sich die Serien-Beauty, sich vorsorglich einer Mastektomie, also einer Amputation der Brüste, zu unterziehen.