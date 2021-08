Auf „Apollomission“ im Naturpark

Schmerzlicher Verlust für Artenvielfalt

Doch macht es überhaupt einen Unterschied, ob der Apollofalter auch in Zukunft seine Kreise im Naturpark zieht oder nicht? Für Feuerle ist die Antwort eindeutig: „Der Apollofalter kann als Anzeiger gesehen werden, wie gesund ein Ökosystem ist. Sein Verschwinden würde sich zudem auf andere Tiere wie Eidechsen und Vögel auswirken, da er Teil der natürlichen Nahrungskette ist. Darüber hinaus wäre sein Aussterben ein schmerzlicher Verlust für die heimische Artenvielfalt.“ Das Team des Naturparks Nagelfluhkette hat es sich daher zum Ziel gesetzt, Maßnahmen zum Erhalt der Art auszuarbeiten und diese in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft umzusetzen. So bleibt zu hoffen, dass auch noch in kommenden Sommern der Flug des Apollo beobachtet werden kann.