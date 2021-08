Das sind die besten Mittel gegen Haarausfall

Wussten Sie, dass rund acht von zehn Männern an hormonell bedingtem Haarausfall leiden? Diese typische Alterserscheinung zeigt sich durch lichtes Haar an den Schläfen, schließlich wird auch das Haar am Hinterkopf lichter, bis irgendwann vielleicht sogar eine Glatze entsteht. Die meisten Männer setzen dann auf Extrem-Kurzhaarschnitt oder tragen Hüte, Kappen und Co.