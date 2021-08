Hartberg: „Bonus bei Spielern ist jetzt weg!“

Elfer-Fluch?

Auf der anderen Seite ließ man das Geschenk in der allerletzten Spielsekunde - einen sehr kritischen Elfer - auch noch aus. Wobei Goalgetter Tadic dabei im Mittelpunkt stand. Beim Sieg gegen Rapid per Elfer-Tor noch der Held, ist Tadic am Punkt jetzt plötzlich umstritten. Nur einen Penalty von fünf zuletzt verwandelt!