31-Jährige in Wien monatelang gestalkt und bedroht

Über Monate hinweg hat eine 31 Jahre alte Frau in Wien in ständiger Angst gelebt. Nachdem sie via Instagram einen ein Jahr jüngeren Mann kennengelernt hatte, begann er sie nach kurzer Zeit zu stalken, Sex zu verlangen und die Frau auch mit dem Tod zu bedrohen. Am Samstag brach die 31-Jährige endlich ihr Schweigen und vertraute sich zwei Bekannten an, die die Polizei alarmierten.