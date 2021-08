Ludwig-Börne-Preis geht an Christoph Ransmayr

Jüngster Roman

Ransmayr wurde 1954 in Wels geboren, wuchs im Salzkammergut auf und lebt nach Jahren in Irland und auf Reisen derzeit wieder in Wien. Zuletzt erschien im März dieses Jahres sein Roman „Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten“ (S. Fischer), der von einer Zukunft erzählt, in der Europa in kleine Nationen zerfallen ist und die Welt vom Klimawandel umgeformt wird.