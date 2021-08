Klimaschock: Zurück in die Steinzeit?

„Ich bin nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit führen sollte“, so Kanzler Kurz. Nicht vom Neolithikum war die Rede, sondern vom Zeitpunkt, da die Erderwärmung massiv einsetzte - Mitte der Siebzigerjahre. „Der einzig richtige Zugang ist, auf Innovation und Technologie zu setzen.“ So werde man auf nichts verzichten müssen. Darauf postwendend die Grünen: „Altes Denken und Politik von gestern!“ Der Ex-Rektor der TU Graz, Hans Sünkel, pflichtete bei und pochte zu Recht auf den „Verzicht auf Verzichtbares“ - Lebensmittel, die den Erdball umrunden, Kreuzfahrten mit Monsterschiffen, Shoppingtrips nach New York etc.