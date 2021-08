Austria Lustenau setzt die Maßstäbe in Liga zwei

Drei Spiele, drei Siege - so die imposante Bilanz der Lustenauer Austria nach den ersten Runden in der 2. Liga. Und das nicht gegen Jausengegner, im Gegenteil - mit dem GAK, Lafnitz und Liefering als Auftaktgegner hat man nie eine Freude. Für die von Markus Mader gecoachten Lustenauer waren diese Top-Teams aber kein Problem, zuletzt siegte sein Team mit 2:1 gegen die Jungbullen. Und führt nun alleine die Tabelle an, als einzige Mannschaft ohne Punktverlust. „Es ist ein Traumstart, den wir so sicher nicht geplant haben“, sagt Mader, „und es ist auch eine große Erleichterung - denn vor der Saison wussten wir eigentlich gar nicht, wo wir stehen.“