Kuchl entschied Krimi gegen Austria für sich

Die Violetten gaben in den ersten 25 Minuten den Ton an, Sommer-Neuzugang Johannes Zottl brachte seine Mannschaft nach einer Ecke von Hödl in Front. Kuchl-Stürmer Christian Kaindl bezwang Austria-Goalie Kalman zehn Minuten vor der Pause zum Ausgleich. Der Tabellenführer der Regionalliga ging wieder in Führung und das per direkter Ecke: Marco Hödl bezwang Kuchl-Schlussmann Bocean wohl auch mit der Unterstützung des Windes, der ab Minute 60 über die Anlage fegte.