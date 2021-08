Jugendliche randalieren in Bischofshofen

In Bischofshofen haben fünf Jugendliche am Samstag in den frühen Morgenstunden ordentlich randaliert. Sie haben Tische und Sonnenschirme beschädigt, Blumen ausgerissen und bei einem Auto den Außenspiegel heruntergetreten. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Teenager. Sie konnten die Täter zwischen 17 und 20 Jahren aber schnell aufhalten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, sie werden angezeigt.