Wann kommt Steuer auf leere Wohnungen in Wien?

Bis zu 2200 Euro. So viel will das schwarz-grüne Tirol den Spekulanten für jede leere Wohnung abknöpfen. Einige hundert Euro pro Jahr sollen es in Salzburg sein. „Solidaritätsbeitrag“ genannt und bewusst niedrig gehalten, um nicht gegen die Bundesverfassung (ein Eigentümer darf mit seinem Eigentum machen was er will) zu verstoßen.