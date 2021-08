Erst Gewitter und Hagel, dann kehrt Sommer zurück

Noch einmal heißt es am kommenden Wochenende zittern - denn neuerlich kann es in so mancher Region überaus ungemütlich werden. Sturm, Gewitter und auch Hagelschauer kündigen sich einmal mehr an. Ein Lichtblick folgt in der neuen Woche: Laut Prognose erwartet uns endlich ruhigeres Sommerwetter - ohne Unwettergefahr.